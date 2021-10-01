В Гонконге задумали радикальную очистку от пластика

Политики в Гонконге обсудят с жителями введение новых радикальных ограничений по использованию загрязняющих страну изделий из одноразового пластика. Запрет планируется распространить на праздничные украшения, туалетные и гостиничные принадлежности, передает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти спросят у населения мнение о том, согласны ли они перестать пользоваться ватными палочками и прочими повседневными предметами быта, которые содержат в себе неэкологичный материал. По данным чиновников одного из ведущих финансовых центров Азии и мира, пластик составляет треть отходов Гонконга, из которых только десятая часть идет в переработку.

Очистить специальный административный район Китая от распространения и продажи товаров из одноразового пластика задумали и путем повышения сбора за пакеты из указанного материала, индексация которого не проводилась с 2009 года и составляет 50 гонконгских центов (около пяти рублей).

"Поскольку Гонконг поставил цель к 2050 году стать углеродно-нейтральным, нам придется поговорить о пластмассах. При производстве и утилизации пластика выделяется огромное количество парниковых газов, которые способствуют изменению климата", - подчеркнул один из авторов инициативы, председатель Совета по устойчивому развитию Гонконга Лам Чинг-чой (Lam Ching-choi). Часть политиков и экоактивистов раскритиковали предложения за отсутствие конкретной программы и сроков их воплощения.