Дефицит газа вызвал новые проблемы в Европе

Стремительно растущие цены на газ вызвали новые проблемы в Европе и ударили по урожайности крупнейшей на континенте сети голландских теплиц. Как сообщает Bloomberg, ключевой поставщик свежих овощей и фруктов вынужден экономить на энергоснабжении, которое сильно зависит от газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Площадь теплиц Нидерландов составляет десять тысяч гектаров, что примерно соответствует размеру Парижа. В стране выращивают такие овощи, как помидоры, огурцы, сладкий перец, а также цветы - хризантемы, тюльпаны и орхидеи. В 2020 году голландский экспорт продуктов составил 9,2 миллиарда евро, что делает государство вторым по величине экспортером продуктов в Европу и огромным центром торговли цветами.

Для обогрева теплиц необходимо до трех миллиардов кубометров природного газа в год, что составляет около 8,2 процента от общего потребления топлива в стране. Старший аналитик Rabobank Синди ван Рейсвик заявил, что глобальный энергетический кризис и дефицит газа оказывает огромное влияние на сектор: заставляет предприятия уменьшать освещение теплиц, сокращать период выращивания и переносить планы начала производства весной следующего года. "Мы не можем исключить, что потребители будут платить больше за овощи, цветы и фрукты", - сообщили в отраслевой ассоциации Glastuinbouw Nederland. С этим мнением согласен и Марсель ван дер Лугт из цветочной компании Lugt Lisianthus. По его словам, цены вырастут, так как счета за электроэнергию увеличились на 20-25 процентов.

Меры по экономии электричества снижают производство и урожайность, а также несут серьезные экономические последствия для компаний. Энергетический кризис уже ударил по пищевой промышленности, сказавшись на стоимости удобрений. Нехватка фруктов и овощей может ускорить рост цен на продовольствие, в то время как инфляция в Европе уже находится на уровне десятилетнего максимума. Урожай зерновых пострадал из-за плохой погоды, расходы на транспортные услуги выросли из-за локдаунов, а дефицит рабочей силы продолжает мешать восстановлению экономики.