Сотни афганских беженцев покидают американские базы без оформления документов

Афганские беженцы, временно размещенные на американских военных базах в нескольких штатах страны, сотнями покидают эти "лагеря", не дожидаясь от властей оформления необходимых миграционных и иных документов. Как сообщило в пятницу агентство Reuters, их не менее 700 человек, и число продолжает расти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, власти до последнего не афишировали эту информацию, чем содействовали созданию многочисленных и трудноразрешимых проблем у афганских беженцев, оказывающихся в чужой стране без документов, а следовательно, и без шансов на трудоустройство, получение пособий, медицинской помощи, жилья, образования и так далее. По словам неназванного представителя миграционной службы США, которого цитирует агентство, "эти люди создают себе массу проблем", на решение которых могут уйти годы.

Формально, как заверил собеседник Reuters, эти афганцы не нарушают никаких американских законов, и ни у правоохранительных служб, ни у военных нет оснований препятствовать этим людям в их желании покинуть армейские казармы, в которых они были размещены. На деле же это чревато серьезными последствиями в том числе и для местных жителей, которые могут столкнуться с голодными, не имеющими средств к существованию людьми, некоторые из которых к тому же прошли военную подготовку и участвовали в боевых действиях.

Представитель Министерства внутренней безопасности США отказался комментировать приведенные Reuters данные, но предположил на условиях анонимности, что эти "самовольно ушедшие" имеют родственников или знакомых в США, которые помогут им устроиться. Всего, по данным агентства, на восьми американских объектах были размещены около 53 тыс. афганцев, вывезенных из Афганистана. Сколько их там находится в настоящее время, неизвестно. Согласно официальным данным, ВС США эвакуировали из Афганистана свыше 124 тыс. человек.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.