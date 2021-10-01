Женщины Кабула меняют гардероб на черные хиджабы и выходят на акции против запретов

Приход к власти в Афганистане движения "Талибан" в августе изменил жизни большинства афганцев. Но для женщин, особенно проживающих в столице, возвращение ультраконсерваторов означает не просто изменения, а полное перекраивание повседневной жизни вплоть до мелочей.

Как передает Day.Az, об этом рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС одна из жительниц Кабула, "хотя талибы и не вмешиваются во все напрямую, огромный психологический эффект имеют воспоминания о прошлом опыте правления талибов". "Это вызывает у нас страх и панику. Поэтому многие сами сменили гардероб и стали одеваться иначе. Многим женщинам пришлось бросить работу из-за тех правил, которые они (талибы) вводят", - призналась она. В частности, присутствие женщин не рекомендуется в государственных учреждениях и университетах до тех пор, "пока не будут созданы истинно мусульманские условия". Тем не менее, по сведению корреспондента ТАСС, частным вузам позволено проводить занятия, но только в рамках установленных Министерством высшего образования "Талибана" правил. Так, направленный частным университетам документ устанавливает правила в одежде для женщин. Их обязали носить на занятия исключительно черные хиджабы. На занятиях мужчины и женщины должны быть отделены друг от друга перегородкой. Преподаватели женского пола не могут вести занятия не только для мужчин, но и для смешанных аудиторий. В то же время, как отмечает ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат, государственные вузы пока не работают, так как "нет исламских условий для женщин".

Накануне во дворе школы для девочек, носящей имя поэтессы Рабии Балхи, учителя и женщины-активистки провели акцию против запрета образования для девочек. По информации очевидцев, их жестко разогнали представители отрядов "Талибана".

Кроме проблем в сфере образования женщинам приходится сталкиваться с трудностями и в других областях общественной жизни. Как рассказала владелица магазина женской одежды в Кабуле, она сильно опасается за будущее своего небольшого бизнеса. "Я несу ответственность за семью из пяти человек, и этот небольшой магазин - мой единственный источник дохода. Но с тех пор, как пришли талибы, я боюсь, что я потеряю свой магазин из-за запретов и правил, которые касаются женщин", - отметила она.

Другая жительница Кабула поделилась, что не смогла попасть на назначенное собеседование из-за того, что женщинам запретили заходить в офисы.

Права женщин в Афганистане

После того, как движение "Талибан" 15 августа вошло в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, радикалы начали устанавливать различные ограничения для женщин, в том числе введя временные запреты на образование и участие в решении общественно-политических вопросов. Подобные меры движение объясняет "необходимостью создать в Афганистане соответствующую исламскую среду".

Движение ликвидировало существовавшее почти 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы находились у власти в Афганистане) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов", под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного").