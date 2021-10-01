https://news.day.az/world/1386572.html Глава ВОЗ назвал "глобальным провалом" срыв планов вакцинации от коронавируса в сентябре

Глава ВОЗ назвал "глобальным провалом" срыв планов вакцинации от коронавируса в сентябре

В мире, 1 октября 2021 18:36 247
Глава ВОЗ назвал "глобальным провалом" срыв планов вакцинации от коронавируса в сентябре

Срыв поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели охватить вакцинацией от коронавируса до конца сентября не менее 10% населения всех стран мира представляет собой "глобальный провал". Об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что в мае текущего года ВОЗ наметила задачу добиться вакцинации как минимум 10% жителей во всех государствах мира. "Однако 56 стран этого не сделали, хотя в этом и не было их вины. Половина из них вакцинировала только 2%", - констатировал Гебрейесус. "Тот факт, что не выполнена задача по вакцинации 10% населения, это глобальный провал", - подчеркнул гендиректор.

Глава ВОЗ считает, что этот срыв должен побудить мировое сообщество "сделать все возможное" для достижения двух других целей, поставленных ВОЗ, - охвата прививками от COVID-19 не менее 40% жителей всех стран к концу 2021 года и как минимум 70% к середине 2022 года. "Больше не может быть оправданий и невыполненных обещаний", - отметил он.

По словам Гебрейесуса, эти цели вполне достижимы, если страны выполнят свое обещание делиться вакцинами и технологиями их производства, а также если будут приостановлены права интеллектуальной собственности на препараты и обеспечен приоритет поставок для международного механизма COVAX и Африканской целевой группы по приобретению вакцины. Глава ВОЗ напомнил, что "равноправная вакцинация является этическим, эпидемиологическим и экономическим императивом", так как неравенство в этой сфере приводит к усилению передачи инфекции и появлению новых опасных вариантов коронавируса.

По данным ВОЗ на 30 сентября, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 233 136 147 случаев заражения COVID-19 и 4 771 408 летальных исходов.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Читать Day.Az в:
Telegram КАНАЛ

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Первые Apple Watch признали устаревшими 19:16, Технологии 97
Дефицит газа вызвал новые проблемы в Европе 19:05, В мире 136
В Баку обнаружен артиллерийский снаряд - ФОТО 18:52, Общество 346
В Баку прошла церемония награждения "Foto Kadr" - ФОТО 18:45, Общество 187
Глава ВОЗ назвал "глобальным провалом" срыв планов вакцинации от коронавируса в сентябре 18:36, В мире 245
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов провели гастрольный тур по городам России - ВИДЕО 18:25, Культура 308
Женщины Кабула меняют гардероб на черные хиджабы и выходят на акции против запретов 18:12, В мире 266
В Гяндже грузовик столкнулся с мотоциклом, есть пострадавшие 18:00, Общество 299
Историческая Победа всегда будет источником нашей гордости - пилоты ВВС Азербайджана, наносившие по противнику сокрушительные удары - ФОТО - ВИДЕО 17:53, Политика 632
В Швейцарии установили награду в 50 франков за каждого нового вакцинированного 17:47, В мире 296
В Грузию дополнительно доставлено 1 млн доз вакцины Sinopharm 17:40, В мире 328
В Баку резко возросло промышленное производство 17:32, Экономика 403
Управление по санитарному надзору США продлило срок хранения вакцины от коронавируса Pfizer 17:26, В мире 375
Суд над Вугаром Сафарли отложен на неопределенное время 17:21, Общество 371
Путин и Эрдоган обсудили совместное строительство двух новых АЭС в Турции 17:16, В мире 391
Работы азербайджанских архитекторов среди лучших на международном конкурсе - ФОТО 17:11, Культура 419
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО 17:07, Общество 661
В Азербайджане выявлены еще 689 случаев заражения коронавирусом 17:04, Общество 1 375
Торговый оборот Баку приблизился к 15 млрд. манатов 16:54, Экономика 393
В Афганистане произошли взрывы 16:47, В мире 386
Лишь 4% британцев сочли Brexit очень успешным 16:41, В мире 361
Бакметрополитен начал капитально ремонтировать вагоны нового поколения - ФОТО 16:34, Общество 640
Россию и Норвегию свяжут электрошаттлами 16:30, В мире 510
Ученые прогнозируют чрезвычайное сокращение населения Китая в ближайшее время 16:23, В мире 555
Муганбанк продолжает оказывать поддержку семьям шехидов и ветеранам войны - ФОТО (R) 16:15, Экономика 403
ВТБ (Азербайджан) увеличил размер максимальной суммы по кредитам наличными (R) 16:14, Экономика 1 282
Индийские истребители и японские самолеты сразятся в учебном бою 16:07, В мире 432
Турецкий холдинг намерен наладить сотрудничество с портом Баку 16:03, Экономика 463
Мы ни в коем случае не забудем про ненависть, которую питали к Турции за поддержку Азербайджана - Эрдоган 16:01, Политика 1 392
Нападение леопарда на женщину в Индии попало на камеру - ВИДЕО 16:00, В мире 834
Кредит от ABB  для работников прокуратуры (R) 15:57, Экономика 395
Эрдоган в ближайшие недели посетит Азербайджан 15:53, Политика 974
Ряд стран ЕС сводят до минимума ограничения - благодаря вакцинации - ВИДЕО 15:51, В мире 454
Сайяд Ализаде похоронен в Физулинском районе - ФОТО 15:47, Общество 700
Хакеры предрекли миру темные времена 15:45, Технологии 539
Трактор сбил пенсионерку в Москве - ВИДЕО 15:41, В мире 504
Тарасов выступил мерилом армянских проблем 15:38, Политика 2 114
Примеси попали в вакцину Moderna по ошибке - ВИДЕО 15:35, В мире 476
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 235 человек 15:32, В мире 413
В Италии к 13 годам тюрьмы приговорили мэра "рая для беженцев" - ВИДЕО 15:29, В мире 452
Синоптики рассказали, сколько сохранится дождливая погода в Азербайджане 15:25, Общество 1 163
В нескольких регионах России возвращают антиковидные ограничения - ВИДЕО 15:22, В мире 506
Доктор Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19 15:19, Медицина 538
Убийственный вирус: "корона" взвинчивает темп в России - ВИДЕО 15:15, В мире 576
Задержан замначальника Генштаба ВС Армении Степан Галстян 15:11, В мире 505
Итальянская мафия целится на деньги ЕС - ВИДЕО 15:08, В мире 486
Сколько человек отправится учиться за границу? - отвечает министр 15:05, Общество 648
Из Армении навсегда уехали еще 64 тыс. человек 15:01, В мире 752
Торнадо в Германии и Австралии - ВИДЕО 14:46, В мире 626
В Баку открылась книжная ярмарка 14:41, Культура 799
На реконструкцию автодороги Зых-Говсан выделено 4,9 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 14:35, Официальная хроника 449
Остров Пальма прибавил в площади - ВИДЕО 14:34, В мире 652
Названо количество людей, попавшихся на коррупции 14:29, Общество 640
Премьер-лигу Англии будет транслировать İTV 14:24, Спорт 695
В Азербайджане названа доля населения в возрасте старше 65 лет 14:21, Общество 1 045
Прогноз погоды на завтра 14:17, Общество 0
Ученые рассказали о практике онлайн-похорон во время пандемии 14:16, Это интересно 649
Успешно завершен проект ТуранБанк с ЕБРР в рамках Программы технического сотрудничества (R) 14:15, Экономика 532
В Азербайджане увеличилась денежная база 14:12, Экономика 530
Старые смартфоны может ждать плохая участь - ВИДЕО 14:08, Технологии 788
Китай показал истребитель шестого поколения 14:02, Технологии 714
На заседании Рабочей группы обсудили электро- и теплоснабжение стратегических объектов в городе Шуша 13:59, Политика 749
Названа лучшая игра в истории 13:42, Технологии 723
Победа "Карабаха" помогла Азербайджану догнать Казахстан в рейтинге УЕФА 13:39, Спорт 670
Песков прокомментировал динамику смертности по COVID-19 в России 13:37, В мире 583
АМИ Trend удостоено награды Генпрокуратуры Азербайджана - ФОТО 13:34, Общество 529
В Бакинском конгресс-центре прошла конференция на тему «Встреча поколений» - ФОТО 13:27, Общество 437
Россия продолжает обновлять рекорд по числу смертей от COVID-19 13:19, В мире 704
Власти США могут остановить продажу систем IQOS 13:13, В мире 593
В агропарки Азербайджана вложено порядка 1 млрд манатов частных инвестиций - Микаил Джаббаров 13:05, Экономика 758
В Британии началась волна банкротств из-за высоких цен на газ 12:56, В мире 630
Около 2000 участникам войны назначена инвалидность 12:48, Общество 540
В России спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом на фоне роста случаев COVID-19 12:45, В мире 574
Великобритания ограничила въезд граждан стран ЕС 12:41, В мире 611
В Азербайджане создается система "Электронная прокуратура" - Кямран Алиев 12:38, Общество 632
В Китае описали последствия ядерного удара Европы по России 12:35, В мире 760
Объем денежной базы в манатах в Азербайджане обновил исторический рекорд 12:33, Экономика 742
В Джебраиле создается лесопарк турецко-азербайджанского братства 12:30, Общество 767
Bank of Baku-dan müəllimlərə 2% ENDİRİMLƏ KREDİT: “İndi AL, 2022-də ÖDƏ!” (R) 12:29, Azərbaycanca 579
Вертолет тушит пожар на складе на юго-западе Москвы - ВИДЕО 12:27, В мире 410
БВШН поздравляет Президентских стипендиатов с поступлением в вузы 12:24, Общество 550
Театр оперы и балета открывается для зрителей премьерой - ПОДРОБНОСТИ 12:20, Культура 3 428
Площадь пожара на складе в Москве достигла 3000 "квадратов" - ВИДЕО 12:20, В мире 350
Медики рассказали о новых симптомах коронавируса 12:12, Медицина 1 059
Крупный пожар на складе на юго-западе Москвы сняли на видео - ВИДЕО 12:09, В мире 380
Сборную России по вольной борьбе сняли с авиарейса в Амстердаме 12:08, Спорт 955
Коронавирус в Израиле - статистика за сегодня 12:04, В мире 887
Власти Армении должны ответить за свои преступления в международных судах 12:01, Политика 1 150
Водитель Роналду не смог заправить Bentley игрока - ПРИЧИНА 11:59, Спорт 830
В Дубае открылась Всемирная выставка «Экспо-2020» - ВИДЕО 11:56, В мире 761
Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд 11:56, В мире 669
iPhone 13 доставляет проблемы водителям 11:53, Технологии 724
Чешские компании имеют потенциал участия в "умных проектах" Азербайджана - Микаил Джаббаров 11:49, Экономика 638
COVID-19 может сделать человека более восприимчивым к другим вирусам 11:48, Медицина 612
В МВД сообщили, что Саакашвили не возвращался в Грузию 11:43, В мире 702
В Турции продлили ограничения для туристов 11:42, Туризм 768
В Европе появится самая быстрая зарядка для электрокаров 11:27, Технологии 683
Пеле пройдет курс химиотерапии 11:19, Спорт 786
В Грузии от COVID-19 умерли еще 30 человек 11:14, В мире 700
Европа решила стать независимой от Китая 11:09, В мире 732
В Азербайджане произошло землетрясение 11:02, Общество 979
Минздрав назвало еще одну болезнь, распространившуюся в Азербайджане в пандемию 11:00, Общество 1 653
Стоимость азербайджанской нефти превысила $80 за баррель 10:52, Экономика 762
В Британии запустили беспилотник с авианосца 10:49, В мире 703
Найдены тела около 150 человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны 10:46, Политика 1 826
Назван самый опасный вид туризма, где проще всего подцепить коронавирус 10:36, Туризм 825
Генпрокурор о незаконной деятельности зарубежных компаний в Карабахе 10:33, Политика 976
Текущая волна COVID-19 в России будет «самой тяжелой» 10:30, В мире 820
WhatsApp перестанет работать на десятках моделей смартфонов - СПИСОК 10:29, Технологии 1 208
Найдено тело одного военнослужащего, пропавшего без вести во время войны 10:26, Политика 1 293
Эльдар Азизов сделал предупреждение некоторым руководителям в связи с проблемами после дождя в Баку 10:25, Общество 1 229
С начала 2021 г. завершено следствие по более 10 тыс. уголовных дел - Кямран Алиев 10:17, Политика 720
Азербайджан объявил в международный розыск 24 армянина за военные преступления 10:11, Политика 2 631
Кладбище домашних животных: приют в Волгограде попал в скандал - ВИДЕО 10:09, В мире 924
Совершенство в простоте - новый Rolls-Royce Ghost дебют в Грузии - ФОТО - ВИДЕО (R) 10:00, Экономика 7 191
В Японии отменили более 120 авиарейсов из-за тайфуна "Миндул" 09:57, В мире 713
Рабочая группа обсудила экологическую ситуацию на освобожденных территориях 09:51, Общество 757
В Иране произошло землетрясение 09:44, В мире 804
В губинских селах выпал снег - ФОТО 09:40, Общество 1 160
Япония отложила запуск ракеты Epsilon с вьетнамским спутником NanoDragon 09:36, Технологии 744
Врачи предупредили об изменении первых симптомов COVID-19 09:31, Медицина 1 029
Азербайджано-турецкие отношения не должны волновать третьи страны - администрация президента Турции 09:19, Политика 949
Azərbaycan Cənubi Qafqazın perspektivlərinə həmişə barış prizmasından yanaşır - Kamaləddin Qafarov 09:15, Azərbaycanca 1 206
В Азербайджане введены новые госпошлины связанные с судом 09:11, Экономика 1 084
В Азербайджане начинается очное обучение в дошкольных группах 09:05, Общество 769
Взрыв в автобусном депо в Германии - все машины в огне - ВИДЕО 08:55, В мире 1 098
Смартфонами Samsung стали открывать автомобили 08:49, Технологии 974
75% жителей Франции получили как минимум 1 дозу вакцины от COVID 08:41, В мире 809
Азербайджану не стоит реагировать на истерики побежденного - АКТУАЛЬНО от Романа Газенко 08:30, Политика 5 658
Почему необходимо пройти полный цикл вакцинации от COVID-19 - объясняет профессор Адиль Гейбулла 08:15, Общество 1 804
В США запретили продажу IQOS 08:08, В мире 1 037
Талибы устроили в Кабуле прием для зарубежных дипломатов 07:58, В мире 926
Страдающим от дефицита британцам пообещали вернуть бензин 07:46, В мире 947
В Азербайджане возобновлена деятельность мест отдыха и развлечений 07:33, Общество 1 001
В Азербайджане открылись театры, кинотеатры и библиотеки 07:19, Общество 992
Alibaba перестанет помогать добытчикам криптовалют 06:15, В мире 1 044
В США победитель лотереи утонул, не успев обналичить выигрыш 05:12, В мире 1 388
Найдены водоросли, выделяющие смертоносный яд - ВИДЕО 04:04, В мире 1 305
Ставший самым богатым человеком Маск пообещал отправить Безосу серебряную медаль 03:08, В мире 1 322
Врачи назвали продолжительность и последствия постковидного синдрома 02:17, Медицина 1 371
В США допустили использование российских баз в Азии 01:25, В мире 1 404
"Карабах" с крупным счетом победил "Омонию" - ВИДЕО 01:00, Спорт 2 457
США предсказали новую Великую депрессию 00:38, В мире 1 545
В этих автобусах в Азербайджане теперь будет требоваться COVID-паспорт 00:20, Общество 3 646
В Азербайджане смягчен карантин - С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 00:15, Политика 3 024
Ситуация на дороге Горус-Гафан - признак новой геополитической реальности - Эксперт клуба "Валдай" для Day.Az 00:10, Политика 3 293
Пока Армения играла в свои грязные игры, Азербайджан создал современную армию с высокоточными технологиями ведения боя - литовский журналист 00:05, Политика 2 218
"Эта Марго сломалась, несите другую" - уже и в Армении высмеивают фейки Симоньян 30 сентября 23:55, Политика 4 783
Приключения знаменитого писателя Теодора Драйзера в Баку - АРХИВНЫЕ ФОТО 30 сентября 23:45, Общество 2 241
Турция продолжит вносить вклад в борьбу с изменением климата 30 сентября 23:39, В мире 1 334
Еще новости