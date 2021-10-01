Рост цен в Европе побил рекорд

Инфляция в Европе в сентябре побила рекорд, став самой высокой с момента начала мирового финансового кризиса 2008 года, сообщает Reuters со ссылкой на Евростат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рост цен на потребительские товары в 19 странах еврозоны ускорился до 3,4 процентов в годовом исчислении в сентябре, по сравнению с тремя процентами в августе. Показатель инфляции превысил ожидания аналитиков в 3,3 процента. Одной из причин роста инфляции стал скачок цен на энергоносители.

Вместе с ним, влияние оказали сбои в цепочках поставок и производстве. Кроме того, цены на товары длительного пользования выросли на 2,3 процента с августа. Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергии выросла до 1,9 процента с 1,6 процента.

Хотя европейские заводы боролись с логистическими проблемами, нехваткой сырья и рабочей силы, рост производства в сентябре оставался сильным. Индекс деловой активности в производственной сфере в сентябре снизился до 58,6 пункта с 61,4 в августе, что ниже первоначальной оценки в 58,7.

Рост стоимости природного газа вместе со сбоями в поставках, которые влияют на разные секторы экономики - от производства автомобилей до компьютеров, - могут стать причиной роста инфляции до четырех процентов. Такой уровень вдвое превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), который ждет снижения инфляции в начале 2022 года.