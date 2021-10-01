Китай направил 25 военных самолетов в воздушное пространство Тайваня

Китайская Республика (Тайвань) второй раз за месяц вынуждена поднимать в воздух военную авиацию, так как Китай направил в воздушное пространство страны 25 самолетов. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) задействовала в операции два бомбардировщика H-6, способных нести ядерные заряды, противолодочную авиацию,18 истребителей J-16, а также четыре истребителя Су-30.

Тайбэй жалуется, что Пекин все чаще проводит миссии вблизи острова, а истребители НОАК постоянно вторгаются в опознавательную зону ПВО Тайваня.