Глава правящей партии Японии намерен распустить парламент

Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида, который вскоре будет утвержден на пост нового премьер-министра, намерен 14 октября распустить парламент. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

4 октября откроется внеочередная сессия парламента, в ходе которой Кисида будет избран главой правительства. Она завершится 14 октября, и в этот же день новый премьер объявит о роспуске законодательного органа. После этого начнется подготовка к выборам в ключевую нижнюю палату парламента, которые состоятся 7 или 14 ноября, подчеркивает Киодо.

Избрание Кисиды новым председателем ЛДП состоялось 29 сентября. Выборы прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в выборах председателя ЛДП отказался.