В Германии начали останавливать электростанции

Глобальный энергетический кризис вынудил немецкого производителя электроэнергии Steag остановить работу электростанции Bergkamen-A после того, как на ней закончился уголь, пишет Bloomberg. Цены на этот вид топлива продолжают расти по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У компании Steag возникли логистические проблемы. "Мы столкнулись с двумя препятствиями. Во-первых, сейчас высокий спрос на сам уголь, а во-вторых, велик спрос на транспортировку на баржах. А поскольку в Бергкамене (город в Германии) отсутствует железнодорожное сообщение, здесь нет логистических альтернатив", - рассказал представитель Steag Дэниел Мюленфельд.

Из-за внешних факторов завод Bergkamen-A в сентябре прекращал работу уже четыре раза. Еще три угольные электростанции Германии были остановлены 1 октября на техническое обслуживание. "Это не конкретная проблема Steag, а общая для почти всех владельцев угольных электростанций", - утверждает Мюленфельд, указывая на повсеместное истощение запасов. Тем не менее, его коммунальное предприятие надеется, что завод вернется в строй "совсем скоро".

Производители электроэнергии в Европе перешли на уголь из-за нехватки природного газа. Из-за низких запасов угля им пришлось заключать сделки на спотовом рынке, чтобы обеспечить быстрые поставки. Кроме того, европейские страны попросили Россию ввозить больше угля. В то же время обеспечить дополнительные поставки пытается Китай, между Европой и КНР началась конкуренция за топливо.

Уголь в Европе торгуется на рекордных уровнях. По данным лондонской биржи ICE, на момент публикации новости цена контрактов на поставки в ноябре составляет 225 долларов за тонну. Стоимость угля побила 13-летний рекорд, установленный в июле 2008 года. Тогда топливо оценивалось в 192,5 доллара.

По мнению экспертов, закрытие завода Steag является первым признаком того, что Европе придется рассчитывать на ветреную погоду и продуктивную работу ветрогенераторов, чтобы снабжать дома электричеством. Маловероятно, что уголь спасет энергопромышленность, страдающую от дефицита природного газа.

Цены на топливо растут по всему миру, начиная с США и заканчивая Азией. Нехватка настолько остра, что Китай приказал своим государственным компаниям обеспечить поставки любой ценой, а Европа отказывается от экологических планов по снижению вредных выбросов и все больше использует запасы "грязного" топлива. Эксперты опасаются, что ЕС не хватит газа и угля даже для отопления.