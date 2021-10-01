В Черногории задержали Тельмана Исмаилова

Бывшего директора Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. Об этом сообщает издание Danas, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что азербайджанского миллиардера задержали в Подгорице по российскому ордеру на розыск. Его обвиняют в организации убийства двух предпринимателей и незаконном обороте оружия. С ноября 2017-го Исмаилова разыскивал Интерпол.

По информации издания, в рамках расследования полиция Черногории провела обыски в квартире, расположенной в поселке недалеко от Подгорицы. Там обнаружили членов семей Исмаилова и второго разыскиваемого гражданина России Владимира С.