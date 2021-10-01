Названо новое препятствие для восстановления мировой экономики

Нехватка металлического кремния из-за сокращения производства в Китае стала новым препятствием для восстановления мировой экономики. Как сообщает Bloomberg, дефицит вызвал рост цен на 300 процентов за два месяца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кремний используется во всем: от компьютерных чипов и бетона до стекла и автомобильных запчастей. Металл также задействован в производстве солнечных батарей, медицинских имплантатов, дезодорантов и многом другом. Из-за дефицита кремния химическое предприятие Elkem ASA и несколько других компаний приостановили продажи продуктов на основе силикона.

"Если у вас есть ограничения на поставку кремния, значит, у вас проблемы", - сказала глава отдела торговли Romco Metals Кейт Уайлдли. Она отметила, что металл все еще можно приобрести, однако назвала его рыночную стоимость очень высокой.

С начала июня 2020 года цена на поликремний, который используется для солнечных батарей, выросла на 400 процентов. Такое стремительное подорожание может обернуться увеличением стоимости панелей и вырабатываемой ими "чистой" энергии. Как отмечает экономист Дженни Чейз, производители солнечных батарей и так сталкиваются с растущими затратами на производство.

Дефицит кремния, увеличившаяся стоимость нефти и перебои в поставках оказывают разрушительное воздействие на рынки и вызывают обеспокоенность по поводу того, что цены продолжат расти, а экономика пойдет на спад.