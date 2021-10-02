Рост цен в США побил рекорд за последние 30 лет

Рост инфляции в США превысил оценки экономистов, побив рекорд. Скачок цен стал максимальным с 1991 года, как пишет Bloomberg.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, индекс цен PCE (показатель расходов на личное потребление, используемый Федеральной резервной системой для определения целевого показателя инфляции) вырос на 0,4% в сравнении с августом и на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Также сообщается, что рост личных расходов в США в августе ускорился больше, нежели прогнозировалось. По информации министерства торговли, покупки товаров и услуг увеличились на 0,8% по сравнению с августом. Отмечается, что потребительский спрос в августе оставался устойчивым, несмотря на рост случаев заболеваний COVID. При этом больше всего американцы тратились на продукты питания и предметы домашнего обихода.