Движение талибов Пакистана объявило о прекращении огня

Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, "Движение талибов Пакистана") в пятницу объявила о приостановлении боевых действий в районе Южный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) до 20 октября.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши лидеры призвали всех боевиков соблюдать режим прекращения огня с сегодняшнего дня [1 октября] по 20 октября", - цитирует телеканал Geo TV текст заявления ТТП.