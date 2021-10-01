https://news.day.az/world/1386610.html Движение талибов Пакистана объявило о прекращении огня
Движение талибов Пакистана объявило о прекращении огня
Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, "Движение талибов Пакистана") в пятницу объявила о приостановлении боевых действий в районе Южный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) до 20 октября.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Наши лидеры призвали всех боевиков соблюдать режим прекращения огня с сегодняшнего дня [1 октября] по 20 октября", - цитирует телеканал Geo TV текст заявления ТТП.
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