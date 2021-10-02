Президент Туркменистана посетит Узбекистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 4-5 октября посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом стало известно по итогам заседания Кабинета Министров Туркменистана, которое прошло накануне.

В рамках визита намечен ряд важных мероприятий, в том числе Туркмено-узбекский экономический форум.

Отметим, что стороны планируют довести объём узбекско-туркменского товарооборота до показателя в 1 миллиард долларов в ближайшей перспективе.

Кроме того, они обсуждают вопросы создания зон приграничной торговли на узбекско-туркменской границе, что придаст дополнительный импульс развитию двусторонней торговли, в том числе путем наращивания взаимных поставок сельскохозяйственной и бытовой техники, продовольственных товаров, строительных материалов, а также продукции нефтехимической промышленности.