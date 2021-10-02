https://news.day.az/world/1386683.html В США самолет столкнулся с вертолетом, есть жертвы - ВИДЕО
В США самолет столкнулся с вертолетом, есть жертвы - ВИДЕО
В американском штате Аризона два человека погибли в результате столкновения в воздухе самолета и вертолета.
Авария произошла рядом с аэропортом Чэндлер. Воздушные транспортные средства столкнулись в воздухе, после чего вертолет упал и загорелся, а самолет успешно приземлился на взлетно-посадочную полосу. Оба погибших находились в вертолете.
Власти выясняют причину происшествия. Аэропорт Чэндлер временно приостановил работу, автомобильное движение в районе ЧП также ограничено.
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