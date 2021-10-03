Вооруженный катаной «ниндзя» напал на спецназовцев

В Калифорнии вооруженный японским самурайским мечом - катаной - "ниндзя" напал на сотрудников сил специального назначения, сообщили в офисе шерифа округа Керн. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хулиган разбил окно в сельском ангаре и случайно ударил одного человека по голове. Прибывшим на место спецназовцам пришлось применить против подозреваемого, который отказался подчиниться их приказам и размахивал мечом, нелетальные снаряды, однако они не оказали на мужчину должного воздействия: он так и не был обезврежен.

Против нарушителя пришлось применить шокер, который, все-таки, заставил его бросить оружие, после чего мужчину скрутили и взяли под стражу. Им оказался 35-летний Джино Ривера (Gino Rivera). Пострадавших доставили в местную больницу для лечения полученных травм.