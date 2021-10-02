В США назвали шокирующую статистику летальных исходов от COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 в США шокирующей и ужасающей. Об этом она рассказала в ходе брифинга с журналистами. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии", - сказала Псаки.

По ее словам, число умерших от последствий коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс.

Псаки отметила, что администрация президента Джо Байдена сыграла важную роль в том, чтобы добиться вакцинации 78% населения на настоящий момент. Это помогло спасти сотни тысяч жизней, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса скончались 700 258 человек. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Лос-Анджелесе - 26 106.

Всего в Соединенных Штатах было выявлено 43,615 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,459 млн из которых приходится на Лос-Анджелес.

В Нью-Йорке для борьбы с коронавирусной инфекцией рассматривают возможность привлечения обученных медицине членов Нацгвардии США. Также предлагается допустить к работе квалифицированных медиков, которые имеют лицензию на работу в других штатах или странах.