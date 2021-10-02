Трамп планирует вернуть свой аккаунт в Twitter через суд

Бывший президент США Дональд Трамп направил запрос в федеральный суд штата Флорида с просьбой заставить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет издание, запрос экс-президента США о предварительном судебном запрете в отношении Twitter был подан в пятницу поздно вечером в суд штата Флорида. Трамп полагает, что Twitter заблокировал его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе.

"Twitter обладает беспрецедентной властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране. Она неизмерима и крайне опасна для открытых демократических дебатов", - говорится в заявлении адвокатов бывшего президента.

Трамп также утверждает, что, когда он занимал пост президента США, Twitter безосновательно подвергал цензуре его твиты, помечая их как "информацию, вводящую в заблуждение" или указывая, что они якобы нарушают правила компании и "прославляют насилие".

По данным агентства, в Twitter никак не прокомментировали заявление экс-президента США.

Ранее сообщалось, что Трамп не смирился с блокировкой собственных аккаунтов в крупнейших соцсетях и подал в суд на компании Facebook, Twitter и Google, а также их руководителей. Политик уверен, что IT-гиганты нарушили его право на свободу слова.

Аккаунты бывшего президента США в социальных сетях были заблокированы после штурма Капитолия 6 января текущего года. Тогда его сторонники ворвались в здание американского конгресса, чтобы помешать процедуре утверждения результатов президентских выборов, на которых победил соперник Трампа демократ Джо Байден.