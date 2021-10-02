https://news.day.az/world/1386714.html У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила в субботу Геологическая служба США. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 481,7 км к юго-западу от Сувы (население - около 77,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 487 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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