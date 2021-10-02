https://news.day.az/world/1386720.html Вулкан на острове Пальма начал извергаться еще сильнее - ВИДЕО
Вулкан на острове Пальма начал извергаться еще сильнее - ВИДЕО
Вулкан на острове Пальма начал извергаться еще сильнее.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ученые зафиксировали несколько новых потоков лавы.
Канарский архипелаг и так уже увеличился, как минимум на 24 гектара. Лава, которая дошла до океана, окаменела и образовалось новое пространство, сообщает "Россия 24".
Активизировался и еще один вулкан на Гавайях. Пока жилым районам Килауэа ничего не угрожает, но власти готовятся к худшему.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре