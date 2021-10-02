Вулкан на острове Пальма начал извергаться еще сильнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ученые зафиксировали несколько новых потоков лавы.

Канарский архипелаг и так уже увеличился, как минимум на 24 гектара. Лава, которая дошла до океана, окаменела и образовалось новое пространство, сообщает "Россия 24".

Активизировался и еще один вулкан на Гавайях. Пока жилым районам Килауэа ничего не угрожает, но власти готовятся к худшему.