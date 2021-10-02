Вулкан на острове Пальма начал извергаться еще сильнее

Вулкан на острове Пальма начал извергаться еще сильнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ученые зафиксировали несколько новых потоков лавы.

Канарский архипелаг и так уже увеличился, как минимум на 24 гектара. Лава, которая дошла до океана, окаменела и образовалось новое пространство, сообщает "Россия 24".

Активизировался и еще один вулкан на Гавайях. Пока жилым районам Килауэа ничего не угрожает, но власти готовятся к худшему.