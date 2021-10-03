Россия завершит испытания самой совершенной подлодки

Атомные подводные лодки (АПЛ) "Белгород", "Новосибирск" и "Князь Олег" завершат госиспытания до конца текущего года. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Севмаш" Михаил Будниченко.

"Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики", - сказал специалист.

В июле американский журнал The National Interest признал "Белгород", который станет носителем ядерных торпед "Посейдон", самой совершенной российской субмариной.

В июне ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщил, что "Белгород" впервые вышел на заводские ходовые испытания в Белое море.