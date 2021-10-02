Франция заморозит цены на газ

Франция заморозит цены на природный газ и электроэнергию на ближайшие месяцы на фоне растущей обеспокоенности по поводу роста мировых цен на энергоносители. Премьер-министр Жан Кастекс пообещал, что Париж будет держать "тарифный щит" до тех пор, пока мировые цены не упадут, что, по его прогнозам, произойдет примерно в апреле. Это совпадает с президентскими выборами во стране. Французские потребители продолжают жаловаться на непрекращающийся рост цен на электроэнергию:

"Я перешел со 192 евро в начале года до 235 евро в настоящее время, а в конце года это будет 296 евро. Почти на 50% больше за год. И я не могу этого понять, потому что мое потребление не изменилось", - говорит инженер Давид Гарсиа, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

С января 2021 года цены на природный газ в Европе подскочили более чем на 170%. Этот беспрецедентный рост вызывает опасения по поводу потенциальных макроэкономических последствий, включая инфляцию. Французские ассоциации потребителей требуют дополнительных действий - таких, как снижение НДС на энергоносители, который в настоящее время составляет 20%.

"Мы в любом случае обеспокоены тем, что европейские энергетические рынки сходят с рельсов. Мы не знаем, будет ли это продолжаться или остановится, это очень трудно предугадать, но если так будет продолжаться, это действительно создаст фундаментальную проблему, потому что в тот момент и чрезвычайных мер уже будет недостаточно", - предупреждает Франсуа Карлье, возглавляющий Ассоциацию потребителей, жилищного фонда и окружающей среды.

Статистическое агентство Европейского союза только что заявило, что резкое повышение цен на нефть и газ способствовало росту годовой инфляции в 19 странах, использующих евро, до самого высокого уровня за более чем десятилетие.