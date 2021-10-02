Австралия намерена открыть границы

Вакцинированные австралийцы, которые из-за пандемии оказались за рубежом, смогут прибывать на континент с ноября текущего года. Непосредственно перед полетом им потребуется сдать тест на коронавирус, а с момента прибытия пройти у себя дома недельный карантин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, со временем Австралия начнет принимать иностранных туристов.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: "Для австралийцев текущие ограничения поездки за границу будут сняты. Мы также будем работать над тем, чтобы обеспечить бескарантинное сообщение с такими странами, как Новая Зеландия и рядом других, когда это будет безопасно".

С марта прошлого года в Австралии действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил: въезд в страну иностранцам запрещен. Сами австралийцы могут покинуть территорию государства только в исключительных случаях, например им разрешено навестить умирающего родственника. За границей, по некоторым данным, находятся порядка 45 тысяч австралийцев, которые ожидают возвращения на родину.