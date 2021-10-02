Первые кадры последствий взрыва в Нижнем Новгороде

В квартире жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео последствий взрыва публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что оконная рама, которая была выбита взрывной волной, лежит далеко от дома. Из-за хлопка газа на верхнем этаже здания нет балкона и обрушены перекрытия. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Взрыв газа произошел утром в субботу, 2 октября, на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. Пострадали два человека, еще сто жильцов были эвакуированы. Возгорания после хлопка газовоздушной смеси не последовало. На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники.