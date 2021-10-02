В России выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 219, до 7 560 767. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 16 июля. В относительном он составил 0,33%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 852, до 6 710 574.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 886 против 887 днем ранее, до 209 028.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 032 против 3 993 днем ранее, до 1 641 945.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,25%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 64 днем ранее. Всего в городе умерли 29 111 человек (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.