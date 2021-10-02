https://news.day.az/world/1386771.html Канадская полиция арестовала женщину с детьми за отсутствие ковид-паспорта - ВИДЕО
Канадская полиция арестовала женщину с детьми за отсутствие ковид-паспорта - ВИДЕО
В Канадском Онтарио полицейские арестовали маму с детьми за то, что она не смогла предъявить паспорт вакцинации при проходе на местный ледовый дворец.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Обвинение при этом формулируется по местным законам, как неправомерное вторжение на частную собственность.
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