Канадская полиция арестовала женщину с детьми за отсутствие ковид-паспорта

В Канадском Онтарио полицейские арестовали маму с детьми за то, что она не смогла предъявить паспорт вакцинации при проходе на местный ледовый дворец.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Обвинение при этом формулируется по местным законам, как неправомерное вторжение на частную собственность.