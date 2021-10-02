Новый трюк мошенников в связи с коронавирусом

В России мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода по прививке от коронавируса к социальной карте москвича. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Несколько пенсионерок сообщили в полицию, что им звонили, представляясь сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС", - сообщил собеседник агентства.

Затем мошенники списывали деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ. При этом одной из женщин удалось сохранить свои деньги, которые были переведены мошенниками на ее социальную карту, вовремя заблокировав все карты. По данным фактам полицией возбуждено уголовное дело о краже.