https://news.day.az/world/1386794.html Крушение самолета в ОАЭ - есть погибшие
Крушение самолета в ОАЭ - есть погибшие
По меньшей мере четыре человека погибли при крушении самолета санитарной авиации в Абу-Даби.Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на местную полицию.
По его данным, погибли люди из числа технического персонала самолета и медицинские сотрудники, находившиеся на борту.
Причина крушения и точное число пассажиров не уточняются.
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