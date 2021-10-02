Крушение самолета в ОАЭ

По меньшей мере четыре человека погибли при крушении самолета санитарной авиации в Абу-Даби.Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на местную полицию.

По его данным, погибли люди из числа технического персонала самолета и медицинские сотрудники, находившиеся на борту.

Причина крушения и точное число пассажиров не уточняются.