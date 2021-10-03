Австралия «уничтожит» российскую Т-14 «Армата»

Австралийская компания GaardTech показала в Twitter cтатическую мишень российского танка Т-14 "Армата", предназначенную для уничтожения в ходе учебных боев.

На снимок обратил внимание канал ChDambiev в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Известная австралийская компания GaardTech из Брисбена, занимающаяся производством статических мишеней для нужд Сил обороны Австралии, запилила подвижной макет российского перспективного танка Т-14 "Армата"", - сообщает пользователь.