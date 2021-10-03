https://news.day.az/world/1386836.html Австралия «уничтожит» российскую Т-14 «Армата»
Австралия «уничтожит» российскую Т-14 «Армата»
Австралийская компания GaardTech показала в Twitter cтатическую мишень российского танка Т-14 "Армата", предназначенную для уничтожения в ходе учебных боев.
На снимок обратил внимание канал ChDambiev в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Известная австралийская компания GaardTech из Брисбена, занимающаяся производством статических мишеней для нужд Сил обороны Австралии, запилила подвижной макет российского перспективного танка Т-14 "Армата"", - сообщает пользователь.
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