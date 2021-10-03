Разоблачивший сокрытие вспышки COVID-19 в Ухане и исчезнувший журналист нашелся

Журналист из Китая Чен Цюши (Chen Qiushi), который разоблачил сокрытие вспышки коронавируса в Ухане и после этого исчез в феврале 2020 года, нашелся. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В последний раз о журналисте слышали, когда он сказал своим друзьям, что собирался записать видео из больницы с зараженными COVID-19 в Ухане. После этого он исчез на полтора года и недавно объявился в сети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"За последний год и восемь месяцев я многое испытал. О некоторых из них можно говорить, о некоторых - нельзя. Я думаю, вы понимаете", - сказал Цюши.

В сентябре прошлого года друг Цюши выложил на YouTube ролик, в котором рассказал о состоянии своего товарища. По его словам, журналист находится в "добром здравии", но до сих пор сидит под наблюдением правительства. Однако он не раскрывал, где находился Цюши с февраля.

О пропаже трех журналистов, в числе которых был Цюши, издание Daily Mail сообщало в апреле 2020 года. Трое репортеров, Чэнь Цюши (Chen Qiushi), Фан Бин (Fang Bing) и Ли Цзэхуа (Li Zehua), пытались показать истинные масштабы эпидемии в городе, загрузив в YouTube и Twitter видеозаписи переполненных моргов и больниц. Они пропали в период с 6 по 26 февраля, с тех пор их местонахождение остается неизвестным.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.