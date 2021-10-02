Огненный метеор засняли над Бразилией

"Огненный" "метеор" попал на видео в небе над Бразилией. Эти кадры опубликованы в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам интернет-пользователей, яркая вспышка была замечена в Рио-де-Жанейро и других городах.

Подробности о небесном явлении не приводятся.

Ранее сообщалось, что в октябре ожидается пик активности сразу двух звездопадов. Метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут максимума активности 8 и 21 октября соответственно, однако жители Земли смогут отчетливо наблюдать только первое событие из-за фазы Луны.