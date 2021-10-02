https://news.day.az/world/1386847.html Огненный метеор засняли над Бразилией - ВИДЕО
Огненный метеор засняли над Бразилией - ВИДЕО
"Огненный" "метеор" попал на видео в небе над Бразилией. Эти кадры опубликованы в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам интернет-пользователей, яркая вспышка была замечена в Рио-де-Жанейро и других городах.
Подробности о небесном явлении не приводятся.
Ранее сообщалось, что в октябре ожидается пик активности сразу двух звездопадов. Метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут максимума активности 8 и 21 октября соответственно, однако жители Земли смогут отчетливо наблюдать только первое событие из-за фазы Луны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре