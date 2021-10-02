Момент "огненного" ДТП с элитным спорткаром в Москве попал на камеру

Спорткар Audi R8 разорвало на части после столкновения с отбойником на северо-западе Москвы. В огненной аварии погиб водитель дорогостоящего автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Вести

ДТП произошло в 03:43 утра 2 октября на улице Нижние Мневники. Судя по записи с камеры наблюдения, Audi двигалась на очень высокой скорости. По предварительной версии, 21-летний водитель не совладал с управлением, в результате автомобиль врезался в отбойник.

Спорткар разлетелся на части, горящими обломками засыпало четыре полосы дороги. К моменту прибытия медиков находившийся за рулем молодой человек был мертв.