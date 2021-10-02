В Москве пьяный водитель Porsche протаранил школу

Автомобиль Porsche протаранил здание школы в центре Москвы на улице Сретенка. Машина получила серьезные повреждения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Была установлена и личность водителя. По данным РЕН ТВ, это 38-летний Евгений Старичков. Он получил сотрясение головного мозга и перелом ключицы. По нашей информации, автомобилист в момент ДТП был в нетрезвом состоянии.

Также в машине находился нетрезвый пассажир - 51-летний мужчина. Он получил множество травм, включая травмы головы.