Неизвестные застрелили полицейского на трассе в Иллинойсе

На скоростной автомагистрали в южной части Чикаго 1 октября сотрудник полиции получил смертельные ранения и скончался в больнице. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации представителя пожарной охраны Чикаго, стрельба произошла в пятницу около 14:00 (около 23:00 по Баку). Глава полиции штата Иллинойс сообщил, что погибший - 36-летний полицейский Джеральд Мэйсон.

Инцидент произошел после того, как полиция штата усилила патрули на скоростных автомагистралях в связи участившимися случаями стрельбы по автомобилям.

Так, по сообщению правоохранителей, 28 сентября неизвестный на ходу обстрелял машину местных жителей. Молодые люди были ранены, автомобиль потерял управление и разбился. Трассу в связи с расследованием инцидента закрывали на 5 часов.

На следующий день 55-летний водитель еще одной машины был обстрелян на ходу, получил тяжелые травмы и попал в больницу. Трассу вновь перекрывали на несколько часов.

Полиция расследует вооруженные нападение неизвестных, об из личностях и мотивах пока ничего неизвестно.