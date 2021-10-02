Мужчина сфотографировал товар на продажу в Facebook и попал в тюрьму

Житель американского штата Миссури попал в тюрьму, сделав фотографию товара, который он хотел продать в социальных сетях. При этом невезучий продавец забыл о маленькой детали на заднем фоне: за коробкой с частью выхлопной системы автомобиля на столе виднелся большой пакет с наркотиками, шприц и пистолет. Об этом сообщили в издании The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что 38-летний Джеймс Кертц выложил фотографию с товаром, каталитическим нейтрализатором, на Facebook Marketplace, и начал ждать звонка покупателя. Позвонили, однако, полицейские, которые пришли с обыском в его дом в Ридс-Спринг.

"Извините, ребята, его каталитические нейтрализаторы сейчас не продаются. Внимание: если вы продаете товары в социальных сетях, убедитесь, что ваши наркотики не попадают в кадр", - написал шериф округа Стоун Дуг Рейдер в своем сообщении на Facebook.

На момент задержания у Кертца все еще были 48 граммов метамфетамина и пистолет. По мнению сотрудников правоохранительных органов, в момент публикации объявления в Сети мужчина находился под действием наркотических средств.