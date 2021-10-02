«Национальное движение» хотело референдум и получило его

"Согласно имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом побеждают во всех муниципалитетах, но требуется голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу, и политическая сила, построенная на ненависти и лжи получила решающее поражение", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.

Как отметил премьер-министр, этот день определит развитие столицы и регионов на ближайшие 4 года.

"Хочу вам сказать, что "Национальное движение" - главная деструктивная сила и главный источник дестабилизации нашей страны, сегодня полностью деморализовано и рухнуло. По имеющимся данным, наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом выигрывают во всех муниципалитетах, но нужен голос каждого из вас, чтобы еще больше закрепить эту победу и нанести решающее поражение политической силе, построенной на ненависти и лжи. Друзья, это необходимое условие для окончательного установления политического спокойствия и стабильности в нашей стране, чтобы успокоить наш народ. Это также необходимое условие для необратимого экономического развития нашей страны, для решения социальных проблем нашего населения и в общем для дальнейшего укрепления внешнеполитических позиций страны", - сказал Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр призвал граждан зафиксировать свой выбор и внести свой вклад в развитие государства.