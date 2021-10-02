Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение

В ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении госграницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила грузинская телекомпания "Имеди".

"В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии",- информирует телекомпания.

По данным ТВ, на месте в Тбилиси, где накануне был задержан Саакашвили, продолжаются следственные мероприятия, там находятся правоохранители.

Отметим, М.Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.