ВВС Турции ликвидировали 3 террористов на севере Ирака

В результате совместной операции вооруженных сил и Национальной разведывательной организации (MİT) Турции, на севере Ирака нейтрализованы три боевика террористической организации РПК.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, говорится в субботнем сообщении Министерства национальной обороны Турции.

По объектам террористов в иракском районе Гара был нанесен авиаудар.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.