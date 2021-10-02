https://news.day.az/world/1386892.html ВВС Турции ликвидировали 3 террористов на севере Ирака
ВВС Турции ликвидировали 3 террористов на севере Ирака
В результате совместной операции вооруженных сил и Национальной разведывательной организации (MİT) Турции, на севере Ирака нейтрализованы три боевика террористической организации РПК.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, говорится в субботнем сообщении Министерства национальной обороны Турции.
По объектам террористов в иракском районе Гара был нанесен авиаудар.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
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