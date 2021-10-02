Армянские солдаты продолжают бежать из армии

В Армении задержаны солдаты срочной службы, отказавшиеся от выполнения служебных обязанностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет республики.

В частности, военнослужащие А. О. и В. В. после завершения отпусков отказались вернуться в расположение воинских частей, где проходили службу.

Беглецы задержаны в рамках возбужденного уголовного дела .