https://news.day.az/world/1386894.html Армянские солдаты продолжают бежать из армии
Армянские солдаты продолжают бежать из армии
В Армении задержаны солдаты срочной службы, отказавшиеся от выполнения служебных обязанностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет республики.
В частности, военнослужащие А. О. и В. В. после завершения отпусков отказались вернуться в расположение воинских частей, где проходили службу.
Беглецы задержаны в рамках возбужденного уголовного дела .
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