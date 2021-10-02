https://news.day.az/world/1386895.html Кто лидирует на выборах в Грузии? - ЭКЗИТПОЛ
"Грузинская мечта" - 38,6%
Кто лидирует на выборах в Грузии? - ЭКЗИТПОЛ
Опубликованы данные экзит-пола, проведенного компанией IPSOS, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным экзит-пола, наибольшее число голосов по партиям набирает Грузинская мечта.
Результаты сложились следующим образом:
"Грузинская мечта" - 38,6%
Единое национальное движение - 33%
"За Грузию" - 7,6%
"Гирчи - больше свободы" - 4,8%
"Лело" - 4%
"Для народа" - 2%
Гирчи - 1,6%
Граждане - 1,1%
Европейская Грузия - 1%
Лейбористская партия - 1%
Альянс патриотов - 0,9%
Третья Сила - 0,8%
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