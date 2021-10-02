Гигантский смерч засняли на курорте во Франции

Гигантский смерч засняли на видео во Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эти кадры опубликованы в Facebook.

Как отмечает издание franceinfo, "явление было столь же стремительным, сколь и впечатляющим". По его данным, торнадо образовался днем в субботу в Иль-Русе в Баланье.

"Водяные смерчи довольно часто наблюдаются у морей в прибрежных районах с умеренным климатом во время гроз и обычно длятся около десяти минут. В большинстве случаев они менее мощны, чем их земные аналоги", - сказано в сообщении.

Хотя эти явления распространены в регионе, иногда они могут быть опасными. Поэтому метеорологическая служба призывает к осторожности.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось о торнадо в Германии.