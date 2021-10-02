Все 64 кандидата в мэры от "Грузинской мечты" победят на выборах

"По нашим предварительным данным, абсолютно во всех муниципалитетах, как в столице, так и в регионах, мы набираем большинство в сакребуло, и наши кандидаты лидируют во всех муниципалитетах", - заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе Первому каналу Грузии, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.

Он прокомментировал заявления представителей "Национального движения" о том, что "Грузинская мечта" потерпела поражение на выборах.

"Конечно, в некоторых муниципалитетах нам могут понадобиться и, вероятно, потребуются вторые туры, но мы уверены, что во всех 64 муниципалитетах у нас будет большинство в сакребуло, а также все 64 наших кандидата в мэры очень легко выиграют выборы в первом или во втором туре", - сказал Ираклий Кобахидзе.