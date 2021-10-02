Явка на муниципальные выборы Грузии составила 51,92%

Явка на выборы в местные органы власти в Грузии после закрытия участков, по данным на 20:00, составила 51,92%.

Об этом в субботу сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% от общего числа избирателей. Процесс голосования в основном прошел в спокойной среде", - сказала Иоселиани.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.