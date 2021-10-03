США разместят в Европе истребители F-35

Соединенные Штаты намерены начать развертывание истребителей F-35 в Европе в конце 2021 года.

Такой срок назвал подполковник ВВС США, командир 495-й эскадрильи Йен Маклафлин, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что истребителями пятого поколения оснастят эскадрилью "Валькирия", которая базируется на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. В общей сложности в ее состав войдут 27 самолетов F-35A Lightning II. Это будет первая эскадрилья ВВС США F-35A где-либо за пределами США.

Ранее американское издание 19FortyFive объяснило превосходство F-35 над Су-35. В публикации отмечалось, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 представляет опасность для США и их союзников из-за своей многофункциональности, однако американский самолет пятого поколения F-35 Lightning II все равно его превосходит, пользуясь большим спросом на международном рынке.