Раскрьты новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в августе бежал из страны через территорию Узбекистана, откуда вылетел в ОАЭ на лайнере казахстанской авиакомпании, сообщила афганская газета Hasht e Subh Daily со ссылкой на источник в окружении бывшего афганского лидера и данные сервиса Flightradar.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, источник газеты, который, как утверждается, был в числе лиц, бежавших из Кабула вместе с Гани, рассказал, что для побега из страны 15 августа использовались несколько вертолетов, которые находились на территории президентского дворца специально на экстренный случай.

"Из 54 человек, приземлившихся на четырех вертолетах в Термезе в Узбекистане, 22 были пилотами, вторыми пилотами и техниками ВВС, и 22 были телохранителями президента, и ни у кого из них не было паспортов", - отметил собеседник газеты.

Сообщается, что в Узбекистане Гани и его окружение провели более суток. По утверждениям источника издания, они находились под надзором узбекских военных, которые "наблюдали за каждым движением" прибывших в страну афганцев и даже не разрешали им "поговорить друг с другом".

"В понедельник, в районе обеда, после 31 часа неопределенности в аэропорту Термеза приземлился небольшой белый самолет без государственной или коммерческой символики", - заявил источник газеты.

Издание отмечает, что, согласно данным сервиса Flightradar, речь идет о самолете казахстанской авиакомпании FlyJet, который выполнил рейс из Термеза в Абу-Даби. "Именно на этом самолете Ашраф Гани и его 53 спутника в 23.00 16 августа вылетели в Абу-Даби после 31-часовой остановки в Термезе", - утверждает газета.

Как рассказал источник издания, через 3,5 часа самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби, где к прибывшим подошли "несколько арабских мужчин", которые приветствовали Гани. Источник отметил "почтительное" отношение в Абу-Даби, которого в Узбекистане к прибывшим из Афганистана проявлено не было.

"С того момента, как Ашраф Гани покинул аэропорт, я не видел ни его, ни других официальных лиц", - подчеркнул собеседник издания, добавив, что чиновники ОАЭ предупредили его и ряд других приехавших из Афганистана лиц, что у них "нет возможности жить в этой стране".