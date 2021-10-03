В Бразилии проходят протесты против президента Болсонару

В Бразилии проходят протесты против президента страны Жаира Болсонару.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Протестующие требуют импичмента Болсонару из-за его политики в отношении пандемии коронавируса, его обвиняют в гибели 600 000 человек. Бразильский президент известен как критик кампании по вакцинации и многих мер, которые принимаются во время пандемии. Среди них - ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Политик считает, что прививки не могут быть обязательными и их должны сделать те, кто хочет.

Кроме того, в Бразилии на фоне протестов обострилась политическая обстановка - протестующих поддерживает местная оппозиция, указывающая на значительный рост инфляции при руководстве Болсонару.

За два года президентского срока Болсонару против него было выдвинуто более 130 запросов об импичменте.

Фото: Ueslei Marcelino/Reuters