Байден призвал американцев вакцинироваться, напомнив о 700 тысячах погибших от Covid-19

Президент США Джо Байден призвал граждан сделать прививку от коронавируса, сообщив о количестве погибших американцев от последствий заражения Covid-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса скончались 700 258 человек. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Лос-Анджелесе - 26 106.

"Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста", - сказал Байден.

По его словам, 78% граждан США в возрасте от 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, в том числе 94% пожилых американцев. Это позволило сотням тысяч семей избавиться от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии.