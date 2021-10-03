https://news.day.az/world/1386961.html ЕС может создать военную учебную миссию в Украине
ЕС может создать военную учебную миссию в Украине
Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии в Украине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag.
Если миссия будет создана, то она будет названа военной консультативной и учебной миссией ЕС на Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).
По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
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