Во Франции лицеист хотел совершить массовое убийство в мечети

Французский 19-летний лицеист намеревался расстрелять 20 апреля 2022 года, за четыре дня до проведения первого тура президентских выборов, большое число людей в мечети и учебном заведении департамента Приморская Сена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

По ее данным, план ученика предусматривал вооруженную атаку на одну из мечетей региона, а также на лицей. Арестованный сотрудниками Главного управления внутренней безопасности страны сообщил на допросах, что, в частности, хотел отомстить таким образом лицеистам за те издевательства, которым подвергался в своем учебном заведении. "Я бы им устроил нечто покруче, чем в школе "Колумбайн", - сказал он, имея в виду организованное двумя учениками старших классов в 1999 году массовое убийство в американской школе. Тогда погибли 12 учеников и один учитель.

В минувшую пятницу молодому французскому экстремисту были предъявлены обвинения, и он был взят под стражу.