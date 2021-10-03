В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке

Власти Ирана практически завершили формирование команды для переговоров по восстановлению ядерной сделки в Вене, они возобновятся в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан.

"Состав нашей команды переговорщиков практически сформирован. Переговоры будут проходить на уровне заместителей министров иностранных дел, договариваться же будут на уровне глав внешнеполитических ведомств", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.